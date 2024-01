Verkehr in Bonn Tempo-Displays in Bad Godesberg machen Probleme

Theoretisch. Denn praktisch zeigen beide Displays seit einiger Zeit lediglich Striche in verschiedenen Farben. Den genauen Grund dafür kennt die Stadt noch nicht. „Die Displays fallen ab und an aufgrund technischer Störungen aus, so zum Beispiel bei der Stromversorgung, dem Akku oder der Softwareeinstellung“, sagt Isabel Klotz vom städtischen Presseamt. Ob das auch auf die beiden Standorte in Bad Godesberg zutrifft, kann sie allerdings noch nicht sagen. Denn: „Der Defekt an diesen beiden Displays war hier bislang noch nicht bekannt“, so Klotz. „Sie können nicht alle regelmäßig in kurzen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit hin vor Ort kontrolliert werden.“ Man werde aber in den nächsten Tagen nach dem Fehler an diesen beiden Standorten suchen.