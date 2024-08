Sicherheit auf dem Schulweg Friesdorf bekommt Bonns sechste temporäre Schulstraße

Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres hat die Stadt Bonn ein Projekt für die Sicherheit von Schulkindern vorgestellt. Um sogenannte Elterntaxis zu verhindern und Kindern durch einen möglichst gefahrlosen Schulweg mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen, wurde am Montag an der Bodelschwinghschule in Friesdorf die nunmehr sechste temporäre Schulstraße in Bonn eingeweiht.