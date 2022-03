Nach Fällen von Vandalismus : Der Trinkpavillon in Bad Godesberg ist nun videoüberwacht

Bad Godesberg Für rund 20.000 Euro hat die Stadt Bonn acht Überwachungskameras am Trinkpavillon angebracht. Das sie durchaus nötig sind, haben zwei aktuelle Vorfälle gezeigt von denen es nun Bilder gibt. Doch nicht nur die Kameras sind neu, der Verein Bürger Bad Godesberg hat auch eine neue Infotafel montiert.

Kaum sind die Videokameras am Trinkpavillon an der Stadthalle installiert, haben sie ihren ersten Dienst geleistet. Vorletztes Wochenende kam es an dem denkmalgeschützten Bau abermals zu einer größeren Vermüllung, zudem wurde von Unbekannten ein Hakenkreuz an die Wand des Pavillons geschmiert. Dieses wurde durch das Städtische Gebäudemanagement umgehend entfernt. „Es gibt Aufnahmen. Die Stadt wird diese in Kürze der Polizei übergeben und Anzeige erstatten“, so Andrea Schule vom städtischen Presseamt.