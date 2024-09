Starkregen in Bonn Überflutete Straßen und Probleme an den Bahnschranken

Bad Godesberg · Der Starkregen am Mittwochmorgen in Bonn hat überflutete Straßen und Betriebsstörungen mit sich gebracht. In der Unterführung Martin-Luther-Allee blieb ein Autofahrer im Wasser stecken.

04.09.2024 , 17:49 Uhr

Das Ordnungsamt hat die Unterführung Martin-Luther-Allee abgesperrt. Foto: Richard Bongartz

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn