Bereits 230 Schüler angemeldet Ukrainische Sonntagsschule öffnet in Bad Godesberg

Die sechsjährige Sophia besucht derzeit die 1. Klasse einer Grundschule in Köln. Im August 2022 war sie mit ihrer Mutter vor dem Ukraine-Krieg aus der Heimat nach Deutschland geflüchtet. Ihre Mutter Iryna Klokova hatte sie auf der neuen Sonntagsschule angemeldet. „Ich hoffe, dass Sophie hier viele neue Freunde findet, mit denen sie sich auch auf Ukrainisch unterhalten kann. Da sie in der Grundschule die einzige Ukrainerin in der Klasse ist, fehlt dies in Sophies Alltag“, sagt Klokova. So wie Iryna Klokova kamen viele Eltern auf den Verein Ukrainer in Bonn e.V. zu und baten um Hilfe, da ihre Kinder es schwer haben, dem Schulunterricht in der neuen Heimat zu folgen. „Viele Eltern baten uns um Hilfe, da ihre Kinder zusätzlich Unterricht auf Ukrainisch benötigen“, berichtet Oleksii Nazarenko, Vorsitzender des Vereins Ukrainer in Bonn.