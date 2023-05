Neukonzeption der Ausstellung Bad Godesberg soll im neuen Stadtmuseum besser repräsentiert werden

Der Stadtteil Bad Godesberg wird im neu zu konzipierenden Bonner Stadtmuseum seinen gebührenden Platz erhalten. Das versicherten am Freitag die neue Museumsleiterin Yvonne Katzy und Philipp Hoffmann, der Leiter des Zentrums für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen, bei einem Workshop mit Godesberger Lokalhistorikern im Kulturamt. „Wir möchten ein neues Museum für und mit allen Bonnerinnen und Bonnern zusammen erschaffen. Und wir möchten daher Ihr Bezirksbild von Bad Godesberg kennenlernen“, sagten Katzy und Hoffmann im Godesberger Rathaus. Im Museum am bisherigen Standort Franziskanerstraße sei der Stadtteil leider in vielfacher Hinsicht noch unterrepräsentiert, gab Hoffmann zu. Von den relativ wenigen Godesberger Exponaten sei ein Großteil Karnevalsorden. Das solle sich demnächst auch durch den Wissensaustausch mit den Experten vor Ort ändern.