Unfall in der Tempo-30-Zone Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung in Pennenfeld

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 8 Uhr in der Kreuzung Zeppelinstraße Ecke Hans-Böckler-Allee, so Frank Frenser, Einsatzleiter der Bonner Feuerwehr. Einer der beiden Fahrer hatte die Vorfahrt in der Tempo-30-Zone missachtet und prallte so in den anderen Wagen. Eines der beiden Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Bürgersteig geschleudert. Von den insgesamt drei Insassen wurden zwei Personen verletzt – der Fahrer des einen Autos leicht, seine Beifahrerin schwer. Eine Notärztin betreute die schwer verletzte Frau noch vor Ort. Ein Rettungswagen brachte beide im Anschluss in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Wagens blieb unverletzt.