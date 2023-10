Projekt schon lange geplant Verein startet Gemeinschaftsgarten auf dem Heiderhof

Was die Vereinsgründer Margarete und Andreas Reimann, Aneta Szymiol, Carsten Bitdinger, Ekaterina Chernykh, Beate Konopik und Manfred Westermayer ebenfalls anstreben. Man habe bereits Ideen zur Bebauung, Bepflanzung und Bewirtschaftung gesammelt, wobei verschiedene Areale der bisherigen reinen Grasfläche mit unterschiedlicher Nutzung entstehen sollen. So würde man sich Hochbeete, ein Gewächshaus, einen Kräuterpfad oder eine Kräuterspirale, mehrere Obstbäume sowie eine Verweil- und Begegnungsstätte wünschen. Weiterhin vorstellbar seien ein Pavillion, ein Laubengang, Sitzgelegenheiten. Man habe sich aber noch keine Fristen gesetzt. „Unser Ziel ist es, in den kommenden Wochen einen ersten konkreten Plan zu entwickeln, das Projekt möglichst vielen Bürgern nahezubringen und weitere Mitglieder hinzuzugewinnen.“