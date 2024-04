Die Stadt klärt auf Verkehrsschilder in Bad Godesberg sorgen für Verwirrung

Ein neues, gelbes Verkehrsschild hat in Mehlem an der Ampelanlage Oberaustraße Ecke Hagenstraße für Verwirrung gesorgt. Darauf ist „Bundesstadt Bonn“ durchgestrichen. Wenige Meter weiter auf der anderen Seite der Kreuzung begrüßt ein ebenfalls gelbes Schild die Autofahrer dann wieder in der „Bundesstadt Bonn“. Mehrere Leute hatten sich dazu beim GA gemeldet. Was steckt dahinter?