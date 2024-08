Klare Vorgaben in Bad Godesberg Nicht alle halten sich an die Regeln für Außengastronomie

Zwar ist das Wetter weniger sommerlich denn wechselhaft, dennoch erfreut sich die Außengastronomie in Bad Godesberg großer Beliebtheit. Wie diese aussehen darf, welche Stühle, Tische, Schirme und Dekoration zulässig sind und wo genau sie aufgestellt werden dürfen, ist genau geregelt, unter anderem in der Gestaltungssatzung für den Stadtbezirk. Doch nicht alle Gastronomen und Einzelhändler halten sich an die Vorgaben.