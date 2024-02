Geistig verwirrter Mann in Schweinheim „Der Mann braucht dringend Hilfe und eine 24-Stunden-Betreuung“

Erneut wurde der offenbar orientierungslose Mann verwirrt und durchnässt abends an einer Bushaltestelle in der Wichterichstraße in Schweinheim aufgegriffen. Erst Ende Januar hatten ihn zwei Spaziergängerinnen gegen 21 Uhr an gleicher Stelle in einem ähnlichen Zustand angetroffen. Damals war der Endfünfziger mithilfe von Sanitätern zurück in seine Unterkunft gebracht worden. Diesmal hat ihn ein Mitarbeiter aus dem benachbarten Pflegeheim zurück in sein Zimmer in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen gebracht. Dort lebt der Mann als Mieter und lehnt offenbar alle Hilfsangebote ab. Im jüngsten Fall wurde kein Rettungswagen alarmiert. „Der Mann braucht dringend Hilfe und vor allem eine 24-Stunden-Betreuung“, schildert ein Anwohner, der mittlerweile dreimal Zeuge eines derartigen Vorfalls geworden ist, gegenüber dem GA. Er hat sich mittlerweile schriftlich an die Einrichtung gewandt.