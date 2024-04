Wasserspiele bleiben trocken Viele Brunnen in Bad Godesberg sind marode

Was gehört zu einem Brunnenplatz? Wie es der Name schon sagt, ein Brunnen. Allerdings wird die Kugel in dieser Saison völlig unnütz in Lannesdorf vor dem Supermarkt stehen. Sie funktioniert nicht und lässt sich so schnell auch nicht reparieren. Da können die Kinder, die gerade dort spielen, noch solange nach einem plätschernden Rinnsal suchen.