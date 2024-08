Projekt des Bildhauers Dominik Dengl Der Hospizgarten am Waldkrankenhaus bekommt ein Kunstwerk

Aktuell steht schon ein rund 30 Zentimeter hohes Baum-Modell in Bonns stationärem Hospiz. Die Initiative sammelt weiter Spenden, um die Material- und Gestaltungskosten des viel größer gewünschten Baumes bezahlen zu können. Der Verein Lese-Kultur Godesberg, in dem Kawka-Wegmann seit Jahren ebenfalls ehrenamtlich mitarbeitet, richtet den Vorstellungsabend für Bonns diesjährigen Stadtschreiber Kristof Magnusson am 7. September ab 17 Uhr in der Parkbuchhandlung als Benefizveranstaltung für das Projekt Lebensbaum aus. „Der Hospizgarten soll gerade zum 20-Jährigen des Johanniter-Hospizes im kommenden Jahr zu einer Stätte der Begegnung werden, die Ruhe, Trost und Geborgenheit vermittelt“, hofft die Initiatorin.