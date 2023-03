Jubel auf dem Heiderhof Warum es doch eine dritte Grundschulklasse gibt

Es ist der Moment, in dem am Freitagmittag bei einer Heiderhofer Familie (der Name ist der Redaktion bekannt) Post von der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) im Weißdornweg ins Haus flattert. „Unser Kind kann nun doch hier auf dem Heiderhof eingeschult werden“, ruft die Mutter jubelnd, nachdem sie das Schreiben gelesen hat. „Sie teilen uns mit, dass das Schulamt in der GGS eine dritte Klasse einrichtet.“ Nach ein paar Anrufen bei weiteren Eltern weiß sie: Auch die anderen Kinder, die vor Kurzem in der wohnortnahen GGS abgelehnt worden waren (der GA berichtete), werden nun doch an ihrem Wohnort zur Schule gehen können. „Wie wird mein Kind sich freuen, wenn es vom Kindergarten heimkommt“, sagt die Mutter. Es habe nach der Absage immer gefragt: „Bin ich nicht lieb genug? Was ist mit mir nicht in Ordnung, dass sie mich nicht nehmen wollen?“