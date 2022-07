47 Bäche fließen durch Bonn : Was es über die Bonner Bäche zu wissen gilt

Bonn Der emeritierte Professor Georg Schwedt hat Bonns Bäche untersucht. Nachdem er mehr als 200 Proben gesammelt und ausgewertet hat, erscheint nun sein Buch, das auch die Geschichte der Region erzählt.

Mal plätschern sie leise und idyllisch zwischen Wiesen und Feldern daher, einige bilden in ihrem Verlauf kleine Strudel, andere werden hingegen in ein enges Bett gezwängt und von manchen ist nur noch ein Rinnsal zu sehen: Durch Bonn fließen 47 Bäche über eine Gesamtlänge von insgesamt 105 Kilometern.

So verschieden Verlauf, Länge und historische Bedeutung der Gewässer sind, so unterschiedlich ist auch die jeweilige Gewässerqualität. Keiner weiß das besser als Georg Schwedt. Der emeritierte Professor für Analytische Chemie hat in den vergangenen Monaten von allen Bonner Bächen Proben entnommen und analysiert.

Mehr als 200 Proben untersucht

In seinem Labor untersuchte er mehr als 200 Proben. Jetzt sind alle Ergebnisse und Erkenntnisse in einem Buch gebündelt. Unter dem Titel „Bonner Bäche“ hat Schwedt seine Forschungsergebnisse zusammengestellt. „Mit diesem Buch liegt jetzt nicht nur ein wichtiges gewässerkundliches Standardwerk vor, sondern auch eine interessante und unterhaltsame Kulturgeschichte“, betont der Bonn Buch Verlag, bei dem das Werk erschienen ist.

Bäche ohne Wasser

Trotz sorgfältiger Vorbereitung musste der Wissenschaftler bei den Touren seine mobile Laborausstattung manchmal unverrichteter Dinge wieder einpacken. „Es gibt Bäche, in denen habe ich noch nie Wasser gesehen“, berichtete er. Ein Beispiel dafür ist der Ankerbach, der bei Oberholtorf entspringt, durch Beuel fließt und bei Oberkassel in den Rhein mündet. „Ich kenne die Mündungsstelle ganz genau, aber nur ausgetrocknet“, so Schwedt. Ein anderes Beispiel ist der Olligsbach, der aus dem Kottenforst kommt und zwischen Röttgen und Ückesdorf in den Schlossbach übergeht. „Man sieht anhand der Uferbepflanzung gleich neben dem hinteren Ausgang des Friedhofs Kottenforst den Verlauf des Bachlaufs. Aber Wasser habe ich dort bisher noch nicht entdeckt“, sagt er.