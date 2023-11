Nachts bei den Stadtwerken in Friesdorf Schichtarbeiter sorgen dafür, dass die Bonner Busse fahren

Bei knapp 200 Bussen auf dem Parkplatz den Überblick zu behalten, ist eigentlich nicht schwer. „Alles, was mit der Schnauze zur B9 zeigt, ist safe und kann rausfahren“, erklärt Werkstattleiter Markus Weber auf dem Betriebshof der Stadtwerke Bus und Bahn in Friesdorf. Fahrer Wolfgang Knecht gehört in dieser Nacht zu den Ersten. Dienstbeginn 4.09 Uhr, Ausfahrt 4.19 Uhr. Nur das Team in der Kantine war schon eher da, der erste Kaffee ist schon aufgebrüht, als er mit seinem heutigen Plan aus der Disposition kommt. Es ist eine Zahlenkolonne aus Uhrzeiten und Linien. Wenn er um 4.44 Uhr mit der Linie 605 an der Mondorfer Fähre gestartet ist, läuft die Uhr im Minutentakt. Von Haltestelle zu Haltestelle, dazwischen Pausen, Linienwechsel, Ablösung.