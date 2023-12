Kinderbetreuung Hier gibt es freie Kita-Plätze in Bad Godesberg

An der Mallwitzstraße 5a befindet sich die Kita „Das Baumhaus“. Der Name passt perfekt, denn das Gebäude wurde von der Vebowag in Modulbauweise errichtet und mit Holz verkleidet. Mieter ist die Stadt Bonn. Wie Isabel Klotz vom städtischen Presseamt mitteilt, bietet die Einrichtung insgesamt 110 Betreuungsplätze in sechs Gruppen, davon 26 U3-Plätze. Aktuell werden in der Einrichtung bereits 70 Kinder, davon elf U3-Kinder, betreut.