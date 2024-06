Gedenktafel aufgestellt Wo Zwangsarbeiter in Bonn zusammengepfercht wurden

Die Tafel an der Weststraße informiert, dass hier wenige Deutsche und überwiegend verschleppte junge Menschen aus Polen und der damaligen Sowjetunion in miserablen hygienischen Verhältnissen und mit völlig unzureichender Verpflegung in Garagenanlagen inhaftiert waren. Um dann beim Bau des Bunkers unter der Godesburg und der gefährlichen Beseitigung von Bombenschäden schuften zu müssen. „Örtliche Unternehmen und Privatleute konnten sie als Arbeitskräfte gegen Bezahlung an die Stadt anfordern“, steht weiter auf der Gedenktafel. Was, wie Heimatforscher ermittelt haben, von den heimischen Firmen lebhaft genutzt wurde. Die Einrichtung des Lagers an der Weststraße sei vom damaligen Nazi-Bürgermeister, also Heinrich Alef, ausgegangen, der so über preiswerte Arbeitskräfte verfügen und zusätzliche Einnahmen für die Stadtkasse verbuchen konnte, so die Erinnerungstafel.