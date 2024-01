Straßenrand statt Campingplatz Wohnmobile stören Anwohner in Bonn

Bad Godesberg · Viele Fahrzeughalter stellen ihr Wohnmobil lieber in Bonn am Straßenrand als auf kostenpflichtigen Parkplätzen ab. Das birgt Konfliktpotenzial: Anwohner ärgern sich über die so wochenlang blockierten Parkplätze. Doch wo die Camper stehen dürfen und wo nicht, ist gar nicht so einfach festzustellen.

Wohnmobile auf dem Carlo-Schmid-Platz. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel

Das eigene Bett fährt immer mit, die Freiheit auf vier oder sechs Rädern ist grenzenlos: Gerade während der Pandemie haben viele die Vorzüge eines Urlaubs mit Camper oder Wohnmobil entdeckt. Der Boom der Caravaning-Branche, die in den vergangenen drei Jahren ihre Produktion auf Rekordniveau steigerte, ist auch in Bonn zu spüren.