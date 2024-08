Nahverkehr in Bonn Zeitpunkt für die Absenkung der Rheinallee für E-Busse bleibt unklar

Dass die Bahninfrastruktur Deutschlands an vielen Stellen marode ist, ist hinlänglich bekannt. In den beiden kommenden Jahren will die Deutsche Bahn die S-Bahnstrecke für die Linie 13 im Rechtsrheinischen immerhin bis zum Bahnhof Beuel fertigstellen. Die weitere Verlängerung bis Oberkassel ist zeitlich zum Unmut der örtlichen Lokalpolitiker noch nicht terminiert, soll aber frühestens 2030 beginnen. Im Linksrheinischen steht eine Generalsanierung der viel befahrenen Zugtrasse Köln/Bonn/Koblenz an. Das Vorhaben ist ein Beispiel dafür, wie Gleiserneuerungen und -modernisierungen der DB zugleich den örtlichen Nahverkehr betreffen können, der in den kommenden Jahren bis 2035 Schritt für Schritt mit E-Bussen fahren soll.