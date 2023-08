Hoher Sachschaden Zerkratzte Autos in Friesdorf: Polizei ermittelt Verdächtigen

Friesdorf · In der Annaberger Straße in Bonn-Friesdorf sind am Wochenende zwölf Autos zerkratzt worden. Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt.

14.08.2023, 17:47 Uhr

An der Annanberger Straße in Friesdorf sind mehrere Autos zerkratzt worden. Foto: Privat





Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg