Zwangsarbeiter gruben den Godesburg-Tunnel Den russischen Gefangenen heimlich Brot und Zigaretten zugesteckt

Die Einweihung einer Gedenktafel an der Weststraße für Zwangsarbeiter der Nazis bewegt die GA-Leser. Wie berichtet, war Ende Juni auf dem heutigen Werkstoffgelände von Bonnorange eine Tafel zur Erinnerung an mehr als 100 Häftlinge eines „Arbeitserziehungslager“ gestellt worden. Sie waren hier 1944 sieben Monate lang unter härtesten Bedingungen in einem nur für 50 Personen ausgelegten Bau zusammengepfercht worden und mussten in Godesberg schwerste körperliche Arbeiten verrichten. Die Bezirksvertretung hatte die Steinlegung auf einen Bürgerantrag hin beschlossen.