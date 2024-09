Messerattacken in Bonn Mann greift mit Messer bewaffnet Frau im Rollstuhl an

Bad Godesberg · Nach zwei Messerangriffen in einer Unterkunft und in einem Wohnhaus in Bonn ermitteln nun Staatsanwaltschaft und Mordkommission. In einem Fall ist eine Frau in einem Rollstuhl verletzt worden.

03.09.2024 , 12:56 Uhr

Die Obdachlosenunterkunft Karl-Finkelnburg-Straße in Rüngsdorf. Foto: Axel Vogel