Buch: „Käthe – Überall ist Fremde“. Bonner Autorin erzählt vom tragischen Schicksal ihrer Großmutter

Auf die Frage, wer ihre Großmutter gewesen ist, antwortet die Bad Godesbergerin: „Eine im positiven Sinne einfache, schlichte Frau, interessiert an Bildung und Literatur, aus der vielleicht etwas völlig anderes geworden wäre, wäre sie in andere Verhältnisse gekommen“. Aufgewachsen in bitterärmlichen Verhältnissen auf einem Hof in der Eifel, trifft sie als junge Frau ihre große Liebe Peter, den sie des Standes und der Religion wegen nicht heiraten kann. Es verschlägt sie später in die Gemarkung Brandenburg, wo sie in ihrer Vernunftehe mit Paul drei Kinder bekommt.