Bonner Bildungsfonds Bürgerstiftung förderte bislang 14.000 Kinder

Dass er diesen Sprachförderunterricht den drei Kindern in der KGS Am Domhof geben kann, hat Rektorin Isabel Schachtschneider der Bürgerstiftung Bonn zu verdanken. Diese fördert den Unterricht durch den stiftungseigenen Bonner Bildungsfonds jedes Jahr mit dem Höchstbetrag von 6000 Euro. In diesem Schuljahr kann die Stiftung den zehnten Geburtstag des Bildungsfonds feiern. Wurden im Schuljahr 2012/2013 noch 25.000 Euro an fünf Grundschulen ausgezahlt, sind es in diesem Schuljahr bereits 168.500 Euro – es profitieren 15 Grundschulen und 36 Kitas. Insgesamt wurden so bereits 1,1 Millionen Euro ausgezahlt, laut der Bürgerstiftung konnten so bislang mehr als 14.000 Kinder gefördert werden. Der Bildungsfonds erhält sein Geld aus Spenden, die größten Spender sind die Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse Bonn, die Stiftung Pfenningsdorf, die Gerhard Leffers Stiftung, die Sparkasse KölnBonn und die Hans Blatzheim Bauunternehmung. „Nach dem Vorbild des Lübecker Bildungsfonds wollten wir den Fachkräften in Grundschulen und Kitas die Entscheidung über den Förderbedarf selbst überlassen. Denn sie wissen am besten, welche Förderungen für ihre Kinder am sinnvollsten sind“, so Werner Ballhausen, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung. Ausgezahlt werden Beträge zwischen 1500 und 6000 Euro – je nach Anzahl der Kinder.