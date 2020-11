Mutmacher in der Corona-Krise : Bonner Ehepaar gibt Tipps für harte Übergangszeiten

Bad Godesberg Wie kann ich am besten Übergangszeiten bewältigen und gestalten? Pfarrer im Ruhestand Rainer Fincke hat mit seiner Frau Ulla Peffermann-Fincke ein mutmachendes Buch vorgelegt, das genau auf diese Frage Antworten gibt.

Das Paar verfügt zusätzlich über eine 20-jährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung. Dabei nutzt Fincke in der spirituellen Beratung wie im Buch auch seine eigenen Pfarrerlebnisse. Er selbst habe sich Anfang 2014, als er an die Godesberger Johannes-Kirchengemeinde kam, selbst in einer Übergangssituation seines Lebens befunden, bekennt Fincke. Die Frage, ob er als eingefleischtes Nordlicht die letzten Jahre seines Pfarreinsatzes noch einmal in eine völlig andere Region, das muntere Rheinland, gehen sollte, habe ihm schlaflose Nächte bereitet. Seine Frau habe sich den Wechsel in ihre Heimatregion von Herzen gewünscht. Der spirituelle Lehrer des Paars, der Franziskanerpater Richard Rohr aus New Mexico, habe ihm zugeraten. Und dann habe er die Stelle in Bad Godesberg doch wirklich angenommen. „Und ich erlebte noch sechs intensive und erfüllende Jahre bis zum Ruhestand“, berichtet Fincke.