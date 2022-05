Diskussion geht weiter : Bonner Familienbildungsstätten bangen um Förderung für 2023

Kurzfristige Ankündigung : Unwetter: Bonner Schulen schicken Kinder nach Hause Das angekündigte Unwetter hat die Bezirksregierung Köln veranlasst, den Schulbetrieb am Mittag einzustellen. Für die Schulleitungen auch in Bonn eine Riesenherausforderung, mussten sie doch die Eltern zeitnah darüber in Kenntnis setzen.