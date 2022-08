Baustellen und zunehmendes Verkehrsaufkommen : Bonner Handwerker beklagen sich über volle Straßen

Verkehr

Je besser der Arbeitsplatz mit dem Bus oder der Bahn erreichbar ist, umso eher werden Pendler vom Pkw zum öffentlichen Verkehr wechseln, betont die IHK Bonn/Rhein-Sieg in einer Studie zum Thema „Pendlerbewegungen und Verkehrsbelastungen im IHK-Bezirk“ (Januar 2021). Die aktuellen Pendlerdaten für die Region Bonn/Rhein-Sieg zeigen, dass zum Beispiel nahe gelegene Bahnstationen eine große Bedeutung bei der Entscheidung für eine Nutzung des öffentlichen Verkehrs haben.

Für viele Arbeitnehmer aus dem Umland sei eine direkte Anreise per ÖPNV nicht möglich, so die IHK. Dies liege häufig an der schlechten Taktdichte, Fahrtdauer oder nicht vorhandenen Angeboten. Um Pendler zum Umsteigen zu motivieren, müssten ausreichend Park & Ride- sowie Bike & Ride-Anlagen und Mobilitätssharing-Angebote vorhanden sein.

Rund elf Prozent der Pendler sind derzeit mit dem Rad unterwegs, was dem Bundesdurchschnitt entspricht. „Es gibt starke Bestrebungen, diesen Anteil zu erhöhen. Der technische Fortschritt in Hinblick auf die Elektromobilität ermöglicht auch einer breiteren Personenschicht aus dem Umland die Anreise per Pedelec“, heißt es in der Studie.

Der örtliche ADFC hält regelmäßige Baustelleninformationen durch die Stadt, wie sie Handwerker Kolb vorschlägt, für eine sinnvolle Sache. „Eine solche Information sollte die Bürgerinnen und Bürger mit Umleitungsempfehlungen für alle Verkehrsteilnehmer erreichen, auch für Radfahrer und Fußgänger, die gerne vergessen werden", sagte Werner Böttcher vom ADFC. Auch hält er für sinnvoll, weitere Park&Ride- beziehungsweise Park&Bike-Parkplätze zu schaffen. „Jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto zurückgelegt wird, hilft.“ Gleichwohl erklärt Böttcher, dass die Neuaufteilung der Straßen zugunsten von Radwegen aus Sicht des ADFC unumgänglich und sinnvoll sei. „Sichere Radwege schaffen Anreize für Menschen, die noch nicht so oft mit dem Rad unterwegs sind.“ Der ADFC sei davon überzeugt, dass eine gute Infrastruktur für Radler dazu führen werde, dass viel mehr Menschen als bisher vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. „Dadurch entsteht mehr Platz beispielsweise für Handwerker und Lieferfahrzeuge, die wirklich auf das Auto angewiesen sind“, sagte Böttcher.