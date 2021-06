Ausstellung in der Redoute : Künstlerinnen zeigen Verborgenes in der Redoute

Bad Godesberg Im Haus an der Redoute in Bad Godesberg können sich Kunstinteressierte wieder inspirieren lassen. Bis zum 4. Juli zeigen Künstlerinnen Werke zum Thema „Verborgenes“.

Mystisch-magische Welt

So entdecken die Besucher der Ausstellung auf ihrem Weg durch die Räume unter anderem mit Öl oder Acryl auf Leinwand gearbeitete Bilder, Fotomalerei, ein Specksteinobjekt oder eine Installation mit dem Titel „Aus dem Nähkästchen geplaudert“. „Wenn die Menschen das tun, kommt sicher auch manchmal einiges ans Licht, was vorher im Verborgenen geblieben ist“, sagte Pritz. Im Bild von Angelika Schneeberger „Usedom Sumpf“ beispielsweise ziehen geschickt gesetzte Schattierungen und Lichtspiele in einer eher dunkel gehaltenen Darstellung den Betrachter in eine mystisch-magische Welt.