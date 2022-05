Neue Eiche im Godesberger Stadtgarten : Frauenclub aus Bonn pflanzt Baum zum 100. Geburtstag

Bad Godesberg Ein Frauenclub aus Bonn hat im Bad Godesberger Stadtgarten eine neue Eiche gepflanzt. Soroptimist International erinnert damit an seine Anfänge vor hundert Jahren in den USA.

Die reine Frauenvereinigung, in der sich deutschlandweit 6700 Clubschwestern engagieren, finden ihren Ursprung 1921 in Kalifornien, wo sich einige Frauen aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammenschlossen, um sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit und verbesserte Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen einzusetzen.

Der Name Soroptimist leitet sich dabei aus dem Lateinischen ab und steht entsprechend der Zielsetzung sich einander unterstützender Frauen für „beste Schwestern“. Seinen ersten gesellschaftlichen Einsatz zeigte der kalifornische Gründungsclub allerdings auf einem anderen Gebiet, als sich 80 Frauen mit Protesten gegen die Abholzung der jahrhundertealten Mammutbäume in Oakland wehrten.

Sozialprojekte für Mädchen und junge Frauen in Bonn

Neben dem Pflanzen der Eiche setzt sich der SI Bonn-Siebengebirge gleich für mehrere Sozialprojekte für Mädchen und junge Frauen in Bonn und der Region ein. So arbeiten die Soroptimistinnen aus Bonn und der Region derzeit etwa an der Umsetzung einer geeigneten Einrichtung für Jugendliche, die mit der Abteilung Jugendförderung der Stadt Bonn realisiert werden soll.

Ziel sei es, Mädchen in ihrer Selbstermächtigung zu unterstützen und ihre Alltagskompetenz zu stärken, erklärte Jutta Eich, Öffentlichkeitsbeauftrage des Clubs. Zudem sei die Gruppe im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Flutkatastrophe an der Ahr aktiv geworden und hatte sich an der GA-Spendenaktion „Weihnachtslicht“ beteiligt. Über den Verkauf der Kochbuchreihe „Blenderkochbuch“ unterstützen die Frauen außerdem das Projekt „Ein Herz für Pundo“ und finanzieren so Schul- und Universitätsstipendien für kenianische Schülerinnen.