Godesberger Bezirksvertretung war dagegen Bonner Stadtrat stimmt Plänen für Wohnbauprojekt an der Deichmanns Aue zu

Der Bonner Stadtrat hat am Donnerstagabend beschlossen, dass die Artenschutzgutachten Grundlage im Bebauungsplanverfahren für das Projekt an der Deichmanns Aue in Rüngsdorf sein sollen. Damit schloss sich das Gremium nicht der Entscheidung der Bezirksvertretung Bad Godesberg vom Januar an, auf Antrag der Grünen das Vorhaben wegen der Gutachten und des städtebaulichen Wettbewerbs nicht fortzuführen. Die Grünen-Bezirksfraktion hatte das unter anderem damit begründet, dass der Gewinnerentwurf aus dem städtebaulichen Wettbewerb eine sehr hohe Verdichtung vorsehe.