Bonner suchen Abkühlung : Lange Warteschlangen vor Freibädern

Eine lange Schlange hat sich vor dem Panoramabad Rüngsdorf gebildet. Viele Bad Godesberger suchen Abkühlung im Freibad. Foto: Axel Vogel

Rüngsdorf Am heutigen Samstag werden Temperaturen bis zu 36 Grad in der Bundesstadt erwartet. Viele suchen eine Abkühlung in der Stadt: Der Ansturm auf die Bonner Freibäder ist groß. Am Einlass des Rüngsdorfer Panoramabades bildete sich eine sehr lange Schlange.



Bereits seit den Morgenstunden ist es in Bonn und der Region sehr warm und die Temperaturen sollen laut den Vorhersagen der Meteorologen noch weiter steigen. Nicht nur Sonnencreme und die Zufuhr von viel Flüssigkeit ist an solch sonnigen Tagen wichtig, sondern auch ein schattiges Plätzchen, bestenfalls auch der Sprung in einen Pool.

Das dachten sich anscheinend auch die vielen Menschen, die bereits kurz nach der Öffnung des Panoramabads Rüngsdorf gegen 10 Uhr zum Freibad strömten. Der Andrang war so groß, dass sich vor dem Bad eine lange Schlange von Wartenden bildete.

Besucher auch aus Rheinland-Pfalz und dem Rhein-Sieg-Kreis

Wie ein Mitarbeiter des Bads dem GA sagte, habe man aktuell zwei Kassen auf, alle Besucher würden auch in das Bad gelassen. „Wir haben keine Beschränkungen mehr“, so der Mitarbeiter. Kurz vor 12 Uhr sei die Schlange noch rund 50 Meter lang gewesen. Die Besucher würden nicht nur aus Bad Godesberg und Bonn kommen, sondern auch aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz und dem Rhein-Sieg-Kreis.

Nur drei Bonner Freibäder haben geöffnet

Jürgen Huber, Vorsitzender des Fördervereins Panoramabad Rüngsdorf, sagte am Samstag, dass der Verkauf von Saisonkarten in diesem Jahr besonders gut laufe. Mittlerweile seien 250 Karten verkauft, einige mussten nachgedruckt werden. Seit 2019 gibt es die Saisonkarte, vor drei Jahren wurden noch 120 Karten verkauft.

Der Ansturm ist allerdings auch nicht verwunderlich, denn in der Bundesstadt sind aktuell nur das Rüngsdorfer Freibad, das Hardtbergbad und das Ennertbad geöffnet. Das Römerbad in Castell soll am kommenden Samstag, 25. Juni, seinen Betrieb aufnehmen. Wann das Friesdorfer Freibad seine Türen öffnet, ist noch unbekannt.

Polizei musste teilweise eingreifen