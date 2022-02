Folge der 2G-Kontrollen im Einzelhandel? : Bonner verlieren seit Dezember häufiger ihren Personalausweis

Der Nachweis über den Impfstatus ist nur mit dem Vorzeigen des Personalausweises gültig. Foto: dpa/Tim Brakemeier

Bad Godesberg/Wachtberg Wurde der Personalausweis in der Vergangenheit nur sehr selten benötigt, ist er in der Corona-Pandemie ein wichtiges Dokument, um Einlass in Geschäften und in die Gastronomie zu bekommen. Dabei verlieren in den vergangenen Wochen anscheinend immer mehr Bonner ihren Personalausweis.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Mühlens

Ohne Impfnachweis und Personalausweis konnte man als Kunde seit dem 4. Dezember kaum ein Geschäft in der Bundesstadt betreten. Der Griff zum Smartphone und zum Portemonnaie, um den Personalausweis herauszuholen, war obligatorisch. Seit Mittwoch wird in den Geschäften der 2G-Status nur noch stichprobenweise kontrolliert. Jeder, der eine Vielzahl an Karten in seiner Geldbörse aufbewahrt, weiß, wie schwierig es manchmal sein kann, die kleine Plastikkarte herauszuholen. Kein Wunder also, dass viele den Personalausweis nach der Kontrolle einfach zusammen mit dem Smartphone in die Jackentasche steckten. Durch die Kontrollen scheinen einige Bonner ihre Ausweise verloren zu haben, wie man auf verschiedenen Social-Media-Plattformen lesen konnte.

Verlustmeldungen stiegen um 40 Prozent im Vergleich zu Dezember

„Im Dezember 2021 ist die Anzahl der Verlustmeldungen von Personalausweisen im Vergleich zum Vormonat um gut zehn Prozent gesunken. Im Januar 2022 hingehen stieg die Anzahl im Vergleich zu Dezember 2021 um knapp 40 Prozent“, so Nadine Quäsching, die im Dienstleistungszentrum der Stadt Sachgebietsleiterin Bürgerämter ist. Wie viele Neuanträge aufgrund eines Verlustes gestellt werden und ob der Verlust im Zusammenhang mit Corona-Kontrollen steht, sei nicht zu ermitteln. „Es ist jedoch eine steigende Zahl der Antragstellungen von Personalausweisen seit Dezember 2021 zu verzeichnen“, so Quäsching. Im Januar habe die Verwaltung 345 Verlustmeldungen erhalten, im Dezember 247 und im November 283. Im Fundbüro der Stadt seien zudem seit Dezember 2021 vermehrt Personalausweise abgegeben worden. „Noch am gleichen Tag wird die jeweils zuständige Meldebehörde kontaktiert, um ein vermehrtes Aufkommen von Neubeantragungen zu vermeiden und die verlorenen Ausweise an die betroffenen Personen zurückzugeben“, erklärte Quäsching weiter. Aktuell betrage die Produktionszeit eines Personalausweises in der Bundesdruckerei zwei bis vier Wochen.

Nur zehn Neuanträge in Wachtberg