Schränke zum Tauschen von Gegenständen Initiative stellt weitere Freebox in Bonn auf

Neben einer weiteren Box in Bad Godesberg und einer in Endenich ist dies die Dritte im Stadtgebiet. Eine vierte soll in Küdinghoven folgen, erklärt Michael Bryla, der die Freeboxen entwickelt hat. „Der Prototyp in Endenich ist ja abgebrannt“, erzählt der Produktdesigner. „Unsere Erfahrungen dort sind in die neuen Freeboxen eingeflossen.“