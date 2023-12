Öffentlich genutzte Wege Bonnorange reinigt manche Straßen in Bad Godesberg nicht

Auch die Friesdorfer Straße ab Hausnummer 242, wo die Eingänge der Karnevalshallen liegen, sei keine öffentliche Straße und falle deshalb aus der Reinigungsliste. Laut Lefèvre handelt es sich außerdem um einen Stichweg mit wenig Verkehr. Solche würden in der Regel von Anliegern gereinigt, die dann keine Gebühren an Bonnorange zahlen. Ein weiteres von Kunze angeführtes Beispiel: Der Eingangsbereich der Stadthalle an der Friedrich-Ebert-Straße, werde von Bonnorange nicht gereinigt, weil es keine öffentliche Verkehrsfläche sei.