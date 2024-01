Angebote für Kinder Bonns erster großer Wasserspielplatz soll kommen

Die Verwaltung hat sich nun als Standort des Sprayparks für die Rheinaue entschieden. „Die Fläche des ehemaligen Spielhauses Quasi in der Rheinaue erwies sich dabei als am besten geeignet und wurde daraufhin in einer ersten groben Planung zum Umbau in einen Wasserspielplatz untersucht“, heißt es in einer Mitteilung an den Bonner Umweltausschuss. „Die direkte Nachbarschaft zum vorhandenen, sehr gut frequentierten Spielplatz mit Kleinspielfeld bietet den Vorteil, dass das vorhandene Spielangebot durch Wasserspielelemente ergänzt werden kann und der Spielplatz zusätzlich an Attraktivität gewinnt.“ Wasserleitungen und Abflüsse gebe es im Übrigen dort auch schon, und zum Wasserspaß komme man recht bequem mit Bus und Bahn.