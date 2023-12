Nachhaltigkeitsprojekt auf dem Heiderhof Bonns ökumenischer „Weltladen“ schließt

Die Trauer ist Joachim Schicks Worten anzumerken: „Nach 13 Jahren öko-fairem und nachhaltigem Engagement ist Schluss“, erklärt der seit vielen Jahren ehrenamtlich und ökumenisch tätige Katholik, der beruflich Lehrer am Pädagogium ist. Am 31. Dezember finde das in Bonn einmalige und erfolgreiche Projekt eines ökumenischen Weltladens ein Ende.“