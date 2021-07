Vereinsleben : Boule-Freunde spenden Restvermögen für ein Karussell

Stephan Eder, Vorsitzender der Boule-Freunde-Friesdorf und sein Vorgänger Jörg Liesen spenden gut 400 Euro.

Friesdorf Die Boule-Freunde-Friesdorf spenden das Restvermögen ihres aufgelösten Vereins in Höhe von rund 400 Euro an die Freibad-Freunde. Das Geld soll in ein Karussell investiert werden.



Die Boule-Freunde-Friesdorf (BFF) haben sich aufgelöst und ihr Restvermögen von rund 400 Euro nun den Freibad-Freunden-Friesdorf (FFF) vermacht. Mit dem Geld soll ein Karussell im Freibad mitfinanziert werden. Größtes Projekt der Boule-Freunde war die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Boule-Bahn auf dem Klufterplatz.

Das vorrangige Ziel des Vereins war es, eine Boule-Bahn auf dem Klufterplatz zu initiieren und damit die Förderung des Boule-Sports in Friesdorf voranzutreiben, erklärte Jörg Liesen, ehemaliger Vorsitzender der BFF. Das sei gelungen. Grund für das Aus des Vereins: Als sich nicht mehr genügend Freiwillige für den neuen Vorstand finden ließen, wurde der Verein zu Beginn des vorigen Jahres einvernehmlich aufgelöst. Das Prozedere einer Vereinsauflösung, wie etwa die Löschung im Vereinsregister und die steuerliche Abwicklung, dauerte allerdings bis zu diesem Frühjahr. Dadurch konnte das Restguthaben von 396 Euro erst jetzt an die Freibad-Freunde übertragen werden. „Durch die Nähe zu den Freibad-Freunden wurde das schon bei der Vereinsgründung so festgelegt“, erläuterte Liesen. Zusammen mit dem Ortsausschuss Friesdorf und anderen Vereinen setzten sich die FFF für das Dorfleben in Friesdorf ein. Der Geldbetrag werde nun direkt in das Freibad investiert, freut sich FFF-Vorsitzender Stephan Eder. „Damit können wir ein geplantes Kinderkarussell zum Teil finanzieren“, sagte er. Insgesamt soll das Karussell rund 6000 Euro kosten.

Trotz Vereinsauflösung wollen weiterhin viele der ehemals Verantwortlichen weiter als Ansprechpartner für alles rund um das Boule-Spiel in Friesdorf zur Verfügung stehen, so Liesen. „Wir als ehemaliger Vorstand, also Uwe Feddern, Nicole Isermann und ich, sehen unsere Aufgabe als erfüllt an und freuen uns über alle, die die Boule-Bahn nutzen wollen.“ Die Boule-Bahn ist Teil des Klufterplatzes und gehört der Stadt Bonn, die für die Pflege zuständig ist. In engem Kontakt mit dem Ortsausschuss solle die Bahn langfristig erhalten bleiben, sagte Liesen.