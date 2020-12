Einsatz in Bad Godesberg : Adventskranz setzt Zimmer in Muffendorf in Brand

In einem Mehrfamilienhaus auf der Elisabeth-Mayer-Straße in Muffendorf hat ein Adventskranz einen Zimmerbrand ausgelöst. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Ein in Brand geratener Adventskranz hat am Sonntagmittag einen Feuerwehreinsatz in Muffendorf ausgelöst. Die Kräfte mussten einen Vollbrand in dem Zimmer löschen. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.



Die Feuerwehr Bonn ist am Sonntagmittag gegen 13 Uhr zu einem Brand in Muffendorf gerufen worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, habe dort ein Adventskranz in einem Mehrfamilienhaus an der Elisabeth-Mayer-Straße Feuer gefangen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei von außen bereits Rauch zu sehen gewesen. Laut Mitteilung habe das gesamte Zimmer in Brand gestanden. Die Feuerwehr habe daraufhin das Feuer gelöscht und das Gebäude belüftet.

