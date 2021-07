Brand in Mehlem : Brennender Motorroller ruft Feuerwehr auf den Plan

Einen brennenden Motorroller mussten die Einsatzkräfte am Samstag in Mehlem löschen. Foto: Axel Vogel

Mehlem Ein brennender Motorroller hat am Samstagnachmittag die Feuerwehr in Mehlem auf den Plan gerufen. Mehrere Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Und es war nicht der einzige Brand an diesem Nachmittag in der Umgebung.



Schnell unter Kontrolle bringen und schließlich ablöschen konnte am Samstagnachmittag die Feuerwehr ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Mehlem. Direkt neben dem Eingangsbereich des Mehrparteienhauses an der Rüdigerstraße war aus bisher noch ungeklärer Ursache ein Motorroller in Brand geraten.

Verletzt wurde bei dem Brand nach Aussage des Einsatzleiters vor Ort glücklicherweise niemand.

Kurz zuvor hatte es schon an der Mainzer Straße - also nur einen Steinwurf entfernt - gebrannt. Dort war nach Angaben der Feuerwehr eine Mülltonne in Brand geraten. Ob die beiden Feuer in Zusammenhang stehen, ist bisher noch unklar.

(wrm/voa)