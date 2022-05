Briefwahl bei der Landtagswahl : Briefwahlunterlagen konnten am Wahlwochenende nur im Stadthaus abgegeben werden

Bad Godesberg Die Bonner Bezirksrathäuser haben am Wochenende keine Briefwahlunterlagen angenommen. Wer seine Unterlagen dennoch abgeben wollte, musste zum Stadthaus in der Bonner City fahren.

Wer am Wochenende seine Briefwahlunterlagen in einem der Bezirksratshäuser abgeben wollte, wurde enttäuscht. Ein GA-Leser wandte sich unter dem Betreff „Bürgerservice zur Wahl adé“ an die Redaktion, denn am Briefkasten des Rathauses hing ein Hinweis, dass Wahlbriefe am Wochenende nur in den Briefkasten am Stadthaus in der Bonner Innenstadt eingeworfen werden können. Daher musste er den Weg von Bad Godesberg nach Bonn auf sich nehmen, was ihn sehr verärgerte. Für ihn sei das zwar kein Problem gewesen, weil er mobil sei, nur was hätten ältere Menschen in dieser Situation gemacht, fragte er sich. Er sei sich bewusst, dass er mit seinen Briefwahlunterlagen spät dran gewesen sei, „aber manchmal lassen es die Umstände nicht anders zu“. Früher hätte man die Unterlagen auch am Wahlwochenende noch in Bad Godesberg abgeben können, berichtete er weiter.