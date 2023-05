Royale Feierlichkeiten am Wochenende Wie ein britischer Bonner die Krönung in seiner neuen Heimat feiert

„Es geht um den Krönungstag“, sagt Alex Whitaker lächelnd, während er das Hosenbein anhebt, um einer Kollegin die dunkelblauen Strümpfe, geschmückt mit vielen kleinen Großbritannien-Flaggen zu zeigen. Dieses Wochenende ist für sichtlich stolzen Briten besonders. Der Grundschulleiter der Bonn International School in Bad Godesberg ist voller Vorfreude und Neugierde, erzählt er mit einem leichten britischen Akzent. Denn am Samstag findet die Krönung von seinem König Charles III. in der berühmten Kirche, der Westminster Abbey, statt. „Ein großer Tag für Großbritannien und die königliche Familie“, sagt der Schulleiter mit britischem und deutschem Pass. Diesen großen Anlass wird er jedoch nicht an der ostenglischen Küste feiern, sondern in seiner neuen Heimat am Rhein.