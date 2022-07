Stadt saniert Brunnen : Brunnen im Kurpark „kunstvoll“ eingerüstet

Stadt kommt mit Sanierung nicht nach : Viele Brunnen in Bonn bleiben trocken Viele Brunnen in Bonn sind nicht in Betrieb, weil sie sanierungsbedürftig sind. Zurzeit sind etwa zwei Drittel aller städtischen Brunnen nicht aktiviert. Für Bürger ist das ein Stück weit auch Verlust von Lebensqualität in ihren Vierteln.