So schön blüht es in Bad Godesberg Brunnengarten ist eine einzige Augenweide

Eine Mutter mit ihrem Sohn hat da allerdings etwas anderes im Sinn: Der Junge hat nämlich seine Kopfhörer im dichten Grün am Parkeingang Friedrich-Ebert-Straße verloren. Beide geben sich Mühe, nichts zu zertreten, damit auch die Insekten – wie beabsichtigt – in den Beeten ihre Freude haben. So gefällt einem Bad Godesberger auch die Artenvielfalt mit Schmetterlingen, Käfern, Spinnen oder Bienen auf der einen Seite. Schafgarbe, Feinstrahl, Salbei, Heidekraut und Sonnenbraut auf der anderen.