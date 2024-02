Inhaberwechsel in Bad Godesberg Bücher Bosch ist als Thalia-Buchhandlung wieder geöffnet

Der bekannte Schriftzug hängt noch an der Alten Bahnhofstraße. „Das heißt weiter Bücher Bosch“, vermuteten Kunden nach der Eröffnung der Thalia-Buchhandlung am Dienstag. Doch die Schilder werden bis Ende der Woche ausgetauscht und durch den Thalia-Schriftzug ersetzt, kündigte die neue Filialleiterin Anne Rieland an. Sie hat – wie fast das gesamte Team – vorher bei Bücher Bosch gearbeitet. Nur eine Kollegin, die bereits in Köln wohnte, hat den Wechsel zu Thalia dafür genutzt, jetzt in einer Kölner Filiale anzufangen.