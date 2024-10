Noch Paten gesucht Bücherschrank auf dem Heiderhof ist da

Jetzt hat auch der Heiderhof seinen Offenen Bücherschrank. Ein paar Dutzend Anwohner waren am Montagnachmittag an den Grünzug gekommen, um zwischen Tulpenbaum- und Kastanienweg dieses von Hans-Jürgen Greve entworfene Stadtmöbel für Bücherfreunde aller Generationen einzuweihen. Seit einer Woche hatte es schon, wie ein Geschenk verpackt, zwischen Spielplatz und Bewegungsparcours die Phantasie von Bürgern in den sozialen Medien beflügelt. „Jetzt freuen wir uns, dass wir unser seit dem ersten Bücherschrank an der Poppelsdorfer Allee 2003 so erfolgreiches Projekt auch hier bei Ihnen organisieren konnten“, erklärte André Scholz als stellvertretender Geschäftsführer der Bürgerstiftung Bonn zur inzwischen 32. Einweihung in Bonn.