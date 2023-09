Meckenheimer Straße Bürger uneinig über Verkehrsberuhigung in Mehlem

Am Montag wurde nun im Ratssystem der Stadt Bonn ein Gegenantrag ins System eingespielt. Wobei dieser beantragt, den Antrag aus dem Mai „in Gänze“ abzulehnen. Der Antragsteller sieht durch den ursprünglichen Antrag vor allem den Vorwand, einer Ideologie zu folgen, um Kraftfahrzeuge zu verbannen. Das habe für diese Stelle gravierende Folgen: Die Erreichbarkeit des Mehlemer Zentrums sei nicht mehr in dem Maße gegeben wie aktuell, weshalb es zur Schließung von Geschäften kommen könnte, so der Antragsteller. Noch gebe es in Mehlem die Möglichkeit des Einkaufs für den täglichen Bedarf. Gerade kleinere mittelständische Betriebe seien auf die Kundschaft von außen angewiesen. „Will man dem Leerstand an Geschäften, ähnlich wie in Lannesdorf, entgegenwirken, muss die Straße in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben“, heißt es in dem Antrag.