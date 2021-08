Wachtberger Politiker warten auf ein Votum des Ortsausschusses : Bürger wollen Villiper Platz nach Jakob Bach benennen

Villip Eine private Initiative setzt sich dafür ein, den Villiper Park- und Kirmesplatz nach Alt-Bürgermeister Jakob Bach zu benennen.

Schon früher sei eine Benennung der als Park- und Veranstaltungsplatz genutzten Fläche neben der Kirche im Gespräch gewesen, sagte Erhard Schoppert. Mit seinem Mitstreiter Hans Kahlenborn erinnerte er am Jakobustag mit einer ungewöhnlichen Aktion an den Wunsch, diesen Platz mit dem Namenszug des für Wiederherstellung der Fläche verantwortlichen Alt-Bürgermeisters Jakob Bach zu versehen. Seither prangt ein entsprechendes selbstgebasteltes Straßenschild an einer Laterne des Platzes. Vertreter der Lokalpolitik nahmen den Gedanken überwiegend positiv auf.

Ort für Maibaum und Kirmes

Diesem Ort, Jakob Bach und Villip selbst möchte der Journalist eine Handreichung in Form eines kostenlosen Leporellos widmen. Diesen kleinen Spaziergangsführer würde er gerne bei einem Termin zur offiziellen „Taufe“ der Fläche in „Jakob- Bach-Platz“ herausgeben.

Votum des Ortsausschusses entscheidend

Das bürgerliche Engagement unterstütze seine Fraktion, nahm der Vorsitzende Christoph Fiévet für die CDU Wachtberg Stellung. Für eine offizielle Benennung sei jedoch das Votum des Ortsausschusses traditionell von Bedeutung, Sollte dieser einen passenden Antrag unterstützen, „sind wir offen für Beratungen in den zuständigen Gremien“, so Fiévet. Der Orientierung am Votum der Bürgerschaft beziehungsweise den Beratungen in der Ortsvertretung schlossen sich Oliver Henkel (Grüne), Ulrich Feyerabend (Unser Wachtberg) und Joachim Mittweg (UWG) an.