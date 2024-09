Bürgerdialog Müll und Radfahrer auf dem Theaterplatz beschäftigen die Godesberger

Der Theaterplatz als zentraler Platz in Bad Godesberg stand im Mittelpunkt bei der Herzenssprechstunde, einem Angebot des Generationennetzwerks Bad Godesberg. Zu diesem Bürgerdialog beim Verein „Offene Tür Dürenstraße“ hatten sich neben Vertretern der Fraktionen der Bezirksvertretung, der Polizei, der Stadt Bonn und von Bonnorange am Donnerstagabend auch zahlreiche Bürger und Bürgerinnen eingefunden. Die Idee des Dialogformats: Die Bürger bestimmen die Themen selbst. Im direkten Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Vereinen sollen die Bürger an der Gestaltung ihres Quartiers mitwirken können.