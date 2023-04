Initaitive in Bad Godesberg Bürgerstiftung Rheinviertel bezieht neues Quartier

Das Mietverhältnis ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Währenddessen soll die Gemeinde das Gebäude weiterhin für ihre Zwecken nutzen können. Wie und in welcher Form das sein wird, ist aber noch nicht absehbar, weil sich die Jugendarbeit nach den Corona-Jahren in Umstrukturierung befinde. „Das Gebäude steht weiterhin für die Zwecke der Gemeinde, insbesondere für die Jugendarbeit, zur Verfügung in Absprache mit der Bürgerstiftung“, sagt Eiden. Im Haus wurden die Wände gestrichen und die Einrichtung erneuert. Einige Tische lassen wegen Lieferengpässen aber noch auf sich warten. Eine Terrasse mit Gartenmöbeln soll am Sonntag eingeweiht werden. „Einige Möbel waren in die Jahre gekommen, neue Sitzmöglichkeiten richten sich jetzt an unterschiedliche Generationen“, sagt Christine Kiderlin. Die Tische sollen leichter beweglich sein. An den Wänden im Erdgeschoss hängen Bilder, die Demenzkranke im Rahmen eines Kunstprojektes gemalt haben.